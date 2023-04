Medvedev: tuumarelv on see klamber, mis Vene riiki koos hoiab

„Venemaa olemasolu jaoks kõige suurema riigina planeedil on tuumarelval muutumatu tähendus. Tuumarelva endasse võib erinevalt suhtuda ja relvadesse üldiselt, aga sellest hoolimata mõistame me, et tänapäeva maailmas on tuumarelval meie riigi jaoks riiki koos hoidva klambri tähendus,“ lausus Medvedev TASS-i vahendusel.

„Te ütlesite, et Venemaa ei kasuta kunagi tuumarelva esimesena, aga see ei ole päris nii,“ ütles Medvedev ühe kohtumisel osalenu sõnu kommenteerides. Medvedev tsiteeris üht Venemaa tuumadoktriini punkti. „Seal on otse öeldud, et tuumarelva võidakse kasutada sel juhul, kui Vene Föderatsiooni vastu pannakse toime agressioon teist liiki relvi kasutades, mis ähvardavad riigi olemasolu. See on sisuliselt tuumarelva kasutamine vastuseks sellisele tegevusele. Ja meie potentsiaalsed vastased ei peaks seda alahindama.“