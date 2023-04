VIDEO | Joe Biden teatas uuesti USA presidendiks kandideerimisest

Biden ütles, et USA-s toimub endiselt „võitlus Ameerika hinge pärast“, mis oli tema keskne sõnum neli aastat tagasi. Biden ütles, et riigi ees seisev küsimus on, „kas meil on eesseisvatel aastatel rohkem vabadust või vähem vabadust, rohkem õigusi või vähem“, vahendab USA Today.

„Praegu ei ole aeg olla enesega rahulolev,“ ütles Biden kolmeminutilises videos. „Seetõttu kandideerin ma uuesti. Sest ma tunnen Ameerikat. Ma tean, et me oleme head ja korralikud inimesed. Ma tean, et me oleme endiselt riik, mis usub aususesse ja austusesse ning kohtleb üksteist väärikalt.“

Biden on juba kuid öelnud, et kavatseb teiseks ametiajaks kandideerida, aga ametliku teadaandega on viivitatud. Ta ajastas teadaande 2020. aasta valimiskampaania alustamise neljandale aastapäevale.

Bidenil puudub praegu tõsine demokraadist konkurent. Vabariiklaste hulgas on endine president Donald Trump selgelt populaarseim Valgesse Majja pürgija. Kuigi Biden ei maininud Trumpi nimepidi, sisaldab tema avaldatud video kaadreid 2021. aasta 6. jaanuari Kapitooliumi ründamisest ja varjatud viidet sellele, et Trump kontrollib vabariiklikku parteid.

„Üle kogu maa võtavad MAGA (Trumpi valimisloosungi „Make America Great Again“ („Tehke Ameerika taas suureks“) lühend – toim) äärmuslased rivvi, et rünnata neid alusvabadusi, kärpides sotsiaalkindlustust, mille eest te maksite kogu elu, samas kärpides makse väga rikastele,“ ütles Biden. „Dikteerides, milliseid tervishoiuotsuseid võivad naised teha. Keelates raamatuid. Ja öeldes inimestele, keda nad tohivad armastada.“

Bideni enda populaarsus on madal, veidi üle 40%. Küsitlused näitavad, et demokraadid eelistaksid oma kandidaadina näha kedagi teist. 80-aastane Biden on juba niigi vanim ametis olev president ja kui ta võidaks, oleks ta teise ametiaja lõpuks 86-aastane.