Ettevõtjatest praktikute kohtumispaik annab uusi ideid

„Ettevõtetel on üha suuremaks väljakutseks andekate inimeste tööle meelitamine ning neile areneva keskkonna pakkumine. Meie siht on pakkuda ideid, mida selleks teha,“ ütles foorumit korraldava Mainori juhatuse esimees Kadi Pärnits. „Peagi algava tulevikku vaatava foorumi väärtus on järjest suurem rahvusvaheliste koostööpartnerite, linnakuga seotud ettevõtete ja nende rahvusvaheliste üksuste kaasamine, et edu toonud praktiliste näidetega inspireerida meie kogukonda ja Eestit.“