Norra AI ekspert Elin Hauge: „Algteadmised tehisintellektist peaksid olema igale juhile kohustuslikud.“

Ülemiste City on 18 aastaga kasvanud suurimaks targaks linnaks. Tegemist on linnaga, mis on täis rahvusvahelist kogemust ja partnereid, kus on tänaseks kokku 500 ettevõtet ja 16 000 talenti enam kui 70 erinevast riigist. Ülemiste City on keskendunud innovatsiooni juhtimisele, talentide meelitamisele Eestisse ja nutika keskkonna loomisele, millest saab kasu kogu ühiskond.