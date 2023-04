Riigikontroll: ministeeriumide valmidus täita riigikaitseülesandeid on puudulik

Võimelünki peavad kõrvaldama ministeeriumid, kel tuleb leida raha riigikaitseliste vajaduste katmiseks oma tavaülesannete kõrval kas oma baaseelarvest või riigieelarve lisataotluste abil. Riigieelarvest on aastate jooksul taotletud küll lisaraha, kuid lünkade kõrvaldamise rahastamine on seni olnud pigem tagaplaanil, ebapiisav ja jäänud üksikotsuste tasemele.

„Riigikantselei peab sellises olukorras olema piltlikult öeldes nagu dirigent, kes paneb sümfoonia kõlama,“ sõnas Janar Holm. „Praegu on aga nii, et igaüks tuleb kontserdile oma noodiga, teadmata seda, mida teised mängivad. Ja siis on orkestris hulk tühje toole, kuhu oodatakse muusikuid, kes ei tea, et nad peaksid sinna istuma ja pilli mängima, kuna keegi ei ole neile seda öelnud.“

Varusid pole piisavalt

Audit näitas, et enamikul valitsemisaladel puuduvad piisavad varud, et täita jätkusuutlikult oma ülesandeid riigikaitselises kriisis. Ministeeriumid loodavad liigselt Eesti Varude Keskuse varudele, samas puudub neil teave, mis osas, mis hetkest ja kas üldse võiks nad kriisi korral loota Eesti Varude Keskuse varudele. Keskuse ülesanne ei ole luua varusid riigiasutustele riigikaitseülesannete täitmiseks, vaid varud on moodustatud hädaolukorra seaduse alusel elanikkonna varustuskindluse eesmärgil.

Õigusaktid ei täpsusta, kui suured need varud olema peavad ja kui kaua peaksid asutused oma varudega toime tulema. Vaid Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on elutähtsate teenuste osutajate jaoks kehtestatud ministri määrusega nõue tagada 72 tunniks tegevuse jätkamiseks vajalikud varud.

Asutused ei tea, palju neil on riigikaitselisi ametikohti

Mõningates riigikaitseülesandeid täitvates asutustes on senini teadmatust, mis ülesanded võivad riigikaitselisel ametikohal olijal olla ning millised on vastava staatusega kaasnevad kohustused ja piirangud. Seepärast ei saanud ka auditis hinnata, kas ettenähtud ja täidetud ametikohtade arv on piisav, et riigikaitseülesandeid edukalt täita.

Ameti- ja töökohtade hulk peab vastama ohuhinnangutele ja kokkulepitud stsenaariumitele. Samas on kriisiõppustel ilmnenud probleemina inimeste reservi puudus. Inimressurssi puudutavate küsimustega on auditeeritutest kõige rohkem jõudnud tegeleda kaitseministeerium. Ka siseministeerium, kelle valitsemisalas on kriisi ajal suur vajadus inimeste asendamiseks, on inimeste reservi suuruse jõudnud läbi mõelda. Riigikaitseliste ameti- ja töökohtade määramine ja nende täitmine on küll vaid üks võimalus, kuidas tagada kriisi ajaks asutustele piisaval arvul inimesi, kuid loodud ametikohtade täitmata jätmisel ei saa olla kindel, et vastavad inimesed on valmis oma tööülesandeid täitma ka kriisi ajal.

Soovitused

Riigikontroll soovitab riigisekretäril võtta senisest suurem roll valitsemisalade ühiste ja läbivate riigikaitseliste võimelünkade tutvustamisel Vabariigi Valitsusele. Kõikides valitsemisalades tuleks saavutada ühine arusaam, kui pikaks ajaks tuleks asutustel luua endale tavapäraseid varusid (nt toit, vesi, kütus). Tulenevalt ministeeriumide valitsemisalade puudujääkidest tegi Riigikontroll konkreetsetele ministritele erinevatel teemadel ka mitmeid spetsiifilisemaid soovitusi.