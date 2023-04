Lauri Pedaja: „Tahaks teha midagi head, aga aega ei ole!“

Lauri Pedaja tunneb, nagu me kõik, kuidas aeg päevast päeva käest jookseb: „Pere, naine, laps, töö, kool, auto, majaehitus – see kõik võtab nii palju aega ära!“ Eriti kahju on tal aga sellest, et isegi väikeste heategude jaoks ei jätku aega. Kes meist ei tahaks siis aeg-ajalt oma kogukonna ja terve Eesti jaoks midagi head ära teha?