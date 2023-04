OTSEBLOGI | Vene tulelöögis Kupjanskile hukkus üks ja sai viga kümme inimest

Sõnjehubovi sõnul on teada, et vigastada sai kümme inimest, kellest kolm viidi haiglasse ja seitse said abi kohapeal. Kaks inimest jäi rusude alla.

„Kupjansk, kesklinn, koduloomuuseum. Terroririik teeb kõik, et meid täielikult hävitada: meie ajalugu, meie kultuuri, meie inimesi, tappes absoluutselt barbaarsete meetoditega ukrainlasi. Meil ei ole õigust seda sekundikski unustada. Meil on õigus ja me vastame!“ kommenteeris Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. „Praegu on teada muuseumi hukkunud töötaja ja kümme vigastatut. Rusude all on inimesed. Tulelöögi tagajärgede likvideerimine jätkub. Kaasatud on kõik võimalikud teenistused.“