OTSEBLOGI | Kreml: jutt Putini teisikutest ja punkris istumisest on vale, tegelikult on ta megaaktiivne

„Te olete ilmselt kuulnud, et Putinil on väga palju teisikuid, kes töötavad tema asemel samal ajal, kui tema istub punkris. Veel üks vale. Te näete, milline president meil on, aga ta on tegelikult, nagu oli, nii ka on megaaktiivne, raskustega jõuame talle järele, need, kes tema kõrval töötavad,“ lausus Peskov Interfaxi vahendusel.

Peskov märkis, et Putini energiat võib ainult kadestada.

„Tema tervist, annaks jumal, võib endale soovida. Mitte mingites punkrites ei ole ta loomulikult kunagi istunud. See on samuti vale ja te näete seda, see on ilmselge,“ lisas Peskov, kelle sõnul nimetavad tavalised inimesed punkriks valitsuse koordinatsiooni- ja analüüsikeskust.

„See on fenomenaalne, kõrgtehnoloogiline ruum, kus valitsus näeb reaalajas kõike, mis meie riigis juhtub, igasuguseid probleemide ettekuulutajaid majanduses, sotsiaalsfääris, meditsiinis, tehnoloogiates jne,“ lisas Peskov. „Vaat selline punker on meil, aga hoopiski mitte see, millest räägitakse valet kollektiivses läänes.“