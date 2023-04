Sudaani sõdivad pooled leppisid kokku 72-tunnises relvarahus

Pealinna Hartumi elanikel on kästud püsida kodudes ning nende toidu- ja veevarud on lõppemas. Pommid on tabanud võtmetähtsusega infrastruktuuri, näiteks veetorusid, mis tähendab, et mõned inimesed on pidanud võtma joogivett otse Niiluse jõest.