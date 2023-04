Hiina esindaja käis välisministeeriumis aru andmas. Tsahkna: Hiina saadiku Prantsusmaal öeldu on vale

Välisministeeriumi Aasia, Vaikse ookeani piirkonna, Lähis-Ida ja Aafrika osakonna peadirektor Kristi Karelsohn küsis asjurilt selgitusi ning ütles, et isegi kui tegemist oli saadik Lu isikliku seisukohaga, on tegu Hiina ametliku esindajaga. „Loodame, et Hiina esindajad hoiduvad edaspidi selliste seisukohtade avaldamisest,“ lausus Karelsohn. „Usume, et tegemist on üksiku intsidendiga ning loodame, et see ei kahjusta Eesti ja Hiina suhteid,“ jätkas Karelsohn ning lisas, et oli hea meel näha Hiina välisministeeriumi pressiesindaja avalikku selgitust ning kinnitust selle kohta, et Hiina ametlik seisukoht ei ole muutunud ja Hiina valitsus tunnustab meie staatust suveräänse riigina.

Välisminister Margus Tsahkna nimetas Hiina saadiku Prantsusmaal öeldud väiteid valeks ning tuletas meelde, et Eesti on rahvusvahelise õiguse järgi suveräänne riik juba 1918. aastast ning seda deklareeris 1994. aasta ühisavalduses president Lennart Meriga ka Hiina president Jiang Zemin. „Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, mis hõlmab ka Krimmi kuulumist Ukrainale, kinnitas Hiina samuti 1994. aastal Budapesti memorandumiga liitudes,“ lisas Tsahkna.

Meng Jianhua ütles pärast ministeeriumis käiku ERR-ile, et Lu Shaye öeldu puhul oli tegemist arusaamatusega ning et Eesti on suveräänne riik. „Jah, loomulikult. Loomulikult on iseseisev, suveräänne riik.“

Delfi on varem kajastanud, et Hiina suursaadik Prantsusmaal Lu Shaye seadis reedel antud usutluses kahtluse alla nii Eesti kui teiste endiste Nõukogude Liidu riikide suveräänsuse, öeldes, et neil ei ole rahvusvahelises õiguses kehtivat staatust. Sarnaselt Tallinnale kutsusid ka Vilnius ja Riia selgitusteks vaibale kohaliku Pekingi esindaja.