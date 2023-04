Jaguar Land Rover investeerib järgmise viie aasta jooksul 17 miljardit eurot, et kiirendada moodsa elektrilise luksuse saabumist

Gaydonis peetud pressikonverentsil kinnitas Jaguar Land Roveri tegevjuht Adrian Mardell ettevõtte pühendumust Reimagine-strateegiale, millest lähtuvalt saab ettevõttest 2030. aastaks elektrifitseeritud lahendusi esile seadev ja moodsat luksust kehastav autotootja. Samal ajal pingutab ettevõte, et jõuda seatud finantseesmärkideni – positiivne rahavoog 2025. finantsaastaks ning kahekohaline EBIT 2026. aastaks.

„Mul on hea meel teada anda, et liigume nüüd elektrifitseerimisteekonnal veelgi kiiremini, muutes nii ühe oma Suurbritannia tehastest kui ka keskmise suurusega linnamaasturite arhitektuuri täiselektriliseks. See investeering lubab meil tagada moodsalt luksusliku elektrilise tuleviku, arendades samas uusi oskusi ja kinnitades taas eesmärki saavutada aastaks 2039 süsinikuneutraalsus,“ lisas ta.