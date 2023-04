Nakkushaigused, mis on taas liikvel

Mis on difteeria, teetanus, läkaköha, poliomüeliit ja Haemophilus influenzae tüüp B, B-viirushepatiit või rotaviirus? Kust viiruslikud nakkushaigused alguse saavad, kuidas levivad, milline on haiguse ajalugu ja tänane kulgemine meie inimestel? Kuidas need nakkushaigused meile mõjuvad või kuidas end hoida haigestumast?