Prigožin ei öelnud selle isiku nime, aga täpsustas, et ta on veetnud osa elust USA-s või Inglismaal. Selle kirjeldusega sobib kokku Dmitri Peskovi vanem poeg, 33-aastane Nikolai Peskov ehk Choles, kes on elanud kümme aastat Suurbritannias ja naasis Venemaale aastatel 2011-2012.