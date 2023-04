Kaitseväe juhataja Nursipalust: riik kukkus kommunikatsioonis läbi valijatele meeldida püüdes

Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem tõdes saates, et praeguses julgeolekuolukorras tekitab vastuseis harjutusväljaku laiendamisele Nursipalus temas frustratsiooni. „Vahel ma mõtlen, kuidas nad sellest aru ei saa, aga see on jällegi psühholoogia. Inimesed ju ignoreerivad ka haigusetunnuseid ja loodavad, et seda kõike ei ole, mida arst neile ütles,“ rääkis Herem.

Herem heitis poliitikutele ette häälte nimel inimestes valeootuste tekitamist ning liiga segast ja pehmet kommunikatsiooni. „See ei ole kaugeltki mitte riigimehelik või -naiselik, eriti tänases olukorras,“ sõnas kaitseväe juhataja.

Ta jätkas selgitamist, miks Nursipalu laiendamisega kiire on: „Kui me täna midagi otsustame teha, siis see asi saab reaalsuseks kahe-kolme aasta pärast. Ja ma küsin, millal Venemaa võiks meile kallale tulla nendesamade poliitikute ja elanike käest. Kui ta mitte kunagi tule, saadame sõjaväe laiali. Kui ta võib seda teha viie aasta pärast näiteks, siis me peame täna väga kiiresti mingeid ettevalmistusi tegema, Nursipalu sealhulgas.“

Herem kõrvutas kaitseväe seisundit Nursipalus olukorraga, kus viieliikmeline pere elab kahetoalises korteris ning ülikooli õppima tulnud täditütar käib ka nädalavahetustel ööbimas. „Tõenäoliselt koolitööd ja mingid asjad kannatavad,“ lisas ta.

Herem nentis siiski, et üldpildis on taasiseseisvunud Eesti poliitikud olnud äärmiselt ettenägelikud nii seeläbi, et pole kaotanud ära ajateenistust ning on investeerinud järjepidevalt kaitsesse, aga ka praegu Ukraina abistamisel, kus sõjalist abi hakati saatma juba enne möödunud aasta 24. veebruari.