Euroopa Liidu välispoliitika juht: Euroopa mereväed peaksid hakkama Taiwani väinas patrullima

Teisipäeval avas Borrell Euroopa parlamendi Hiina-teemalise debati kõnega, kus ütles: „Taiwan on selgelt osa meie geostrateegilisest perimeetrist, et tagada rahu. Taiwani vastu suunatud aktsiooni ei tuleks tõrjuda vaid moraalsel põhjusel - see oleks meie jaoks ühtlasi majanduslikus mõttes väga tõsine, kuna Taiwanil on strateegiline roll kõige arenenumate pooljuhtide tootmisel.“