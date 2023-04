„Mõistame Berliini käitumise hukka.“ Vene ja Saksa valitsused saadavad võidu teineteise diplomaate riigist välja

Politico teatel kirjeldas ministeerium seda sammu vastukäiguna. „Saksa võimud on otsustanud järjekordse Vene diplomaatide Saksamaalt väljasaatmise kasuks. Me mõistame säärase Berliini käitumise, mis hävitab kogu Vene-Saksa suhete süsteemi, karmilt hukka,“ ütles välisministeerium avalduses ja lisas, et sakslaste käitumise on vaenulik.