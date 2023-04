Pevkur: esimesed Nursipalu ehitisekspertiisi hinnangud on käes. Pakkumised tulevad sellised, nagu alati oleme öelnud

Pevkur märkis Delfile, et esimesed hindamisaktid ehitiste kohta on juba tulnud, kuid sinna juurde on vaja teha ka maa väärtuse hindamine, mille pealt on võimalik teha omanikele juba konkreetsed pakkumised. Ta lisas, et jätkatakse ka muude tegevustega, mis puudutavad laiemat kompensatsioonimeetmete paketti. Seda plaanib kaitseminister lähinädalail valitsusse tutvustama minna.

Pevkuri sõnul seisab ees kolm olulist etappi. „Esiteks on vaja seadusemuudatust, et oleks võimalik kasutada riigikaitselist erandit. Teiseks on vaja kokku saada vajalike maatükkide ostmiseks nende omanikega. Kolmas etapp on laiem kompensatsioonimeetmete pakett, mille valitsus peab heaks kiitma, et kohalikule omavalitsusele ja sealsetele inimestele oleks Nursipalu laienemisega kaasnevad häiringud kompenseeritud,“ sõnas ta.

Ta lisas veel, et esimesed hinnangud ehitisekspertiisi kohta on kätte saadud. „Ma julgen küll öelda, et need pakkumised saavad olema sellised, nagu me oleme alati öelnud. Kui inimene peaks rajama või soetama endale uue kodu, siis ei võeta piiriks selle hetke turuhind, vaid tahame maaomanikele turuhinnast pikalt rohkem maksta.“

Nursipalu harjutusvälja laiendamise alale jääb 21 eluhoonega kinnistut.

Laupäeval koguneti Lõuna-Eestis militaaralade laiendamise vastu meelt avaldama. Võru linnas kogunes „esimene võrokeste kongress“, mille delegaatide sooviks on lisaks eestlaseks olemisele määratleda ennast esmakordselt ka kohaliku põlisrahvana, võrokestena. Kongressi järel toimus „Nursipalu kett 2.0“ ehk inimkett Tamula rannapromenaadil ning meeleavaldus-kontsert Nurispalu jüriöö Roosisaarel.