Pevkur: ukrainlased planeerivad vastupealetungi kuu-kahe perspektiivis. Eesmärk on kogu oma maa-ala tagasi saada

Pevkuri sõnul on Ukraina vägi meeste ja sõjatehnika varude koha pealt vastupealetungiks kohe-kohe valmis, kuid ilmastikuolud suuremahuliseks pealetungiks ei ole veel kuigi sobivad. Ta selgitab, et suure maa-ala tagasivõtmiseks on vaja teha rasketehnikaga suuri manöövreid ning pehmel pinnasel poleks see võimalik. „Kuu-kahe perspektiivis nad (ukrainlased) siiski pealetungiga arvestavad.“

Pevkur märgib, et ukrainlased ei ole teinud saladust, et nad soovivad kogu oma maa-ala tagasi võita. Kui kiiresti see õnnestub, sõltub paljudest erinevatest teguritest. „Kui vaadata jaanuaris toimunud pealetungi Harkivi piirkonnas, siis see oli üsna kiire ja edukas ning venelased hakkasid kiiresti taganema. Nüüd võib eeldada, et venelased on suutnud päris palju kaitserajatisi rajada ja kindlasti ei ole edasiliikumine väga lihtne. Sellistel puhkudel on ka määramatuid tegureid, mis võivad tähendada väga kiiret edasiliikumist või mõõdukat edasiliikumist. Kui vaadata vastaspoolt, siis venelastel oli suur soov Bahmut kiiresti ära võtta, aga nüüd nad ei suutnud seda kaheksa kuud teha,“ ütles ta.