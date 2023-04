ISW: Prigožin püüab Putini eesmärke ümber kujundada, et paigalseisvat rinnet rahva ees õigustada

Wagneri eraarmee juht Jevgeni Prigožin püüab Sõjauuringute Instituudi hinnangul veenda Putinit enne võimalikku Ukraina vasturünnakut kaitsepositsioonidele asuma. Prigožin teatas reedel, et venelased „peavad end ankrusse seadma sel moel, et vastane suudab nad positsioonidelt minema rebida ainult küüniste abil“. Lisaks märkis ta, et Ukraina püüab vene vägesid „lõhki rebida“ ja Venemaa peab säärastele rünnakutele vastu seisma.