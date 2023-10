Märgis „Turvaline ostukoht“ näitab veebipoe kõrget teenindustaset

Märgist väljastab ja e-poe tingimustele vastavust monitoorib Eesti E-kaubanduse Liit. „Tegemist on kvaliteedimärgiga, mille olemasolu on igal veebiostlejal mõistlik kontrollida,“ kinnitab Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Usaldusmärgis „Turvaline ostukoht“ kinnitab, et e-pood on ostlejate jaoks mugav ja kvaliteetse teenindusega – vastab kõigiti tagastus-, taganemis- ja garantiinõuetele, kuvab hindu ning ühikuid korrektselt, kõik müügi- ja transporditingimused vastavad seadustele, panganõuetele, isikuandmed on hästi hoitud ja nii edasi. Märgist kandvate e-kauplejate puhul ei pea ostja muretsema, kas kaupmees aktsepteerib 14-päevast tagastamisõigust, kannab kauba tagastamisel kogu raha tagasi ning kuvab ostu tehes kõiki vajalikke linke ja blankette. Kui pood vastab 100% kõigile tingimustele, siis väljastab liit usaldusmärgise. Märgise olemasolu on seega kasulik nii veebipoele, sest aitab kvaliteedimõõdikud täpselt paika panna, kuid see võimaldab ka tarbijatel hõlpsamalt orienteeruda.“