OTSEBLOGI | Vene väed liiguvad Ukraina vastupanu kiuste Bahmutis tasapisi edasi

Värskelt avaldatud geolokeeritud kaadrid näitavad, et Vene väed on tunginud edasi Bahmutist loodes ning Wagneri väed on tõenäoliselt vallutanud Bahmuti kesklinnas asuva raudteejaama, liikudes sealt vähesel määral edasi nii lääne kui lõuna suunas.