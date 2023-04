Vastuolulise intervjuu andis Shaye Prantsuse telekanalile LCI. Teleajakirjanik Darius Rochebin ütles Shayele, et tema seisukoht Ukraina küsimuses ei tundu selge. „Kas Krimm on teie silmis Ukraina?“ küsis Rochebin Hiina suursaadikult.

„Aga see oleneb millest... kuidas te seda küsimust näete. Jah, seal on oma lugu... Krimm oli algul Venemaa osa, kas see pole nii?“ vastas Shaye. „[Nõukogude Liidu juht Nikita] Hruštšov andis Krimmi Nõukogude Ukrainale.“