„Kui eemaldada bareljeef, tuleks maha võtta kogu maja.“ Kirjanike liit toetas Juhan Smuuli bareljeefi allesjätmist

Kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev rääkis üldkogu järel Delfile, et kumbki leer sai sõna, misjärel toimus kollegiaalne hääletus. Tema sõnul oli kõik rahulik ja inetuks arutelud ei kiskunud. „Mulle läks väga hinge Arvo Valtoni sõnavõtt, kes ütles, et tema on siin saalis ilmselt ainus, kes on küüditatu ja näinud kogu seda õudust pealt. Ta ütles, et see ei olnud nii lihtne, et need, kes olid kaasatud, olid ise aktiivsed küüditajad, vaid seal püüti võimalikult suur arv inimesi süüdlaseks teha, inkrimineerida.“