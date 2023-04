VIDEO ja FOTOD | Katusest suuresti alles vaid selgroog: politsei algatas Tartu majapõlengu uurimiseks kriminaalmenetluse

Politseist märgiti, et põlengu tagamaade uurimiseks on algatatud kriminaalmenetlus.

„Eksperdid on sündmuskohal käinud, kogunud tõendeid ning praeguseks on politsei tõepoolest alustanud selle tulekahju tekkepõhjuse ja asjaolude selgitamiseks kriminaalmenetluse. Käesoleval hetkel ei ole veel põhjust kahtlustada kellegi kuritahtlikku tegevust, aga täpsemad andmed selguvad kriminaalmenetluse käigus,“ sõnati politsei pressiteenistusest.

Päästeametist märgiti, et politsei kätte jõudis juhtum osaliselt ka seetõttu, et tegemist on muinsuskaitse all oleva majaga.