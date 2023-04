VIDEO: Milline on Tallinna linnaruum aastal 2035?

Tallinnal on järgnevateks aastateks paigas plaan Tallinna rattastrateegia elluviimiseks ehk rattateede põhivõrgustiku väljaehitamiseks. See sisaldab kiirete lahendustena ajutiste rattaradade rajamist ja püsivaid lahendusi uute rattateede näol. Fookuses on eelkõige kesklinna põhivõrgustik ja selle ühendamine teiste linnaosadega, selles osas esineb praegu selgeid puudujääke. Kiireid lahendusi, nagu näiteks hiljuti valminud Toompuiestee lahendus, kus rajati sõiduteest pollaritega eraldatud turvalised rattarajad, on väga oluline vaheetapina teha, sest tänavate põhjalik rekonstrueerimine võtab aega. Selge on see, et senine rattastrateegia elluviimine oleks võinud tempokam olla, nüüd peame rattateede ehitamise kiirust tõstma.

Seda, et tallinlased unistavad meeldivamast ja sõbralikumast linnaruumist, on selgelt näha ka sotsiaalmeediast, kus kutsutakse üles rohkem jala või jalgrattaga liikuma, proovitakse kaitsta linna puid maharaiumise eest, ollakse vastu teatud uusehitistele ja kogutakse allkirju linnametsa säilimise toetuseks. Nüüd aga on Tallinn paika pannud kestliku arengu suunad. Eesmärgid on kõrged – alates Tallinna rohelisemaks muutmisest kuni suurema sihini, et aastaks 2035 oleks Tallinnas liiklussurmade arv ümmargune null.

Linnaruumi rohelisemaks muutmiseks ja ruumilise kvaliteedi parandamiseks on käivitatud projekt „ Rohejälg “. Sellega seoses on käsil nii linna pikemaajalist arengut silmas pidavaid haljastusprojekte, aga ka ettevõtmisi ruumilise kvaliteedi parandamiseks neis kohtades, kus seda on võimalik ellu viia ilma pikki planeerimisprotsesse läbi tegemata.

Kui kõrgeks hindate hetkel Tallinna turvalisust jalgsi või rattaga liikleja jaoks?

Seis ei ole üldiselt kindlasti hea, aga juba rajatud eraldatud rattarajad või rattateed tagavad selle, et olukord muutub paremaks. Lähtume universaalse disaini põhimõtetest, mis kindlustab selle, et tänav ja laiemalt linnaruum on turvaline kõigile.

Kas olete ka ise kergliiklusvahendiga liikuja ja näete omast kogemusest, mida saaks paremaks muuta?

Igapäevased liikumised saan ise ilma jalgrattata teha – käin jala, sõidan rongi või trammiga või kasutan vajadusel renditõukeratast. Seda, mida paremaks teha, on väga palju, sest siiani on paljuski lähtutud vananenud autokesksest disainist, mis jalakäijat ega ka jalgratturit ei väärtusta. Siin aitavad ainult suured ja põhimõttelised muutused, et tänavad oleksid taas turvalised ja meeldivad ruumid.

On teil visioon Tallinnast aastal 2035? Oskate seda tulevikulinna kirjeldada?

Tallinnal on aastaks 2035 suurepärane arengustrateegia ning minu isiklik visioon haakub sellega hästi. Nüüd on oluline seda kõike tempokalt ellu viia. Tulevikulinnad on juba uuesti üles leidnud selle, mis vahepeal oli autokeskse planeerimise käigus kaotsi läinud – linn on küll tihe, kuid loodud on meeldiv keskkond koos olemiseks ja tegutsemiseks.

Kas linlane saab ise ka midagi ära teha, et linnaruumi turvalisemaks muuta?

Kindlasti saab! Just üksikisiku tasandilt peab tulema surve muutuste tegemiseks. Aktivistide ja ekspertide pikk väsimatu töö probleemide kirjeldamisel ja muutuste nõudmisel on kindlasti aidanud kaasa sellele, et muutused ka sünniksid. Kodanikuaktiivsust avalikus ruumis peaks isegi rohkem olema, siin ei tule eestlastele omane liigne tagasihoidlikkus tihtipeale kasuks. Hea näide viimasest ajast on autode kõnniteedel sõitmise ja parkimise üha süvenev probleem, tänuväärselt on aktiviste, kes on sellele teemale palju tähelepanu pööranud, muutusi nõudnud. Muuhulgas tänu neile on nüüd ka linn probleemi lahendamiseks jõulisemalt tegutsema asunud.

Eesmärgid on paigas

Vestlusest linnaplaneerijaga joonistub välja, et sihid on seatud ning nende suunas tuleb aktiivselt liikuda, et saavutada kompaktse linnasüdame ja eriilmeliste keskustega inimmõõtmeline, looduslähedane ja kõigile ligipääsetav linn. Ei tasu ka mainimata jätta, et iga inimene saab sõbraliku linnaruumi nimel ka ise palju ära teha.



Tallinna linn on oma strateegilised sihid sidunud ÜRO kestliku arengu eesmärkidega. Siht „Sõbralik linnaruum“ toetab järgmiste kestliku arengu eesmärkide saavutamist:

Projekti Global Goals for Cities raames töötas Tallinna linn välja kava, kuidas kestliku arengu eesmärke Tallinna tulevikku kirjeldavasse arengustrateegiasse „ Tallinn 2035 “ ja selle seiresüsteemi integreerida.

