PÄEVAKORD | Abieluvõrdsust niipea veel ei tule

„Abieluvõrdsuses vajab ühiskonnas veel läbi arutamist ja seda lähema kahe kuuga teha ei jõua,“ värskes Päevakorras Hindrek Riikoja Maalehest. „Kiirustades suureneb ühiskonnas lõhe, detailid jäävad rääkimata ja lõpuks kannatavad samasoolised abiellujad rohkem. Midagi ei juhti, kui see kehtestada aasta või paari pärast, sest kümnekonna aastapärast on meil abieluvõrdsus nagunii.“

Eesti Ekspressiajakirjanik Grete Lehepuu hinnangul tuleks seadus seevastu kiiresti vastu võtta, sest kui see on olemas, siis hakkab ka ühiskonna suhtumine sellesse muutuma ning sellest saab normaalsus. Tema sõnul saab ka kahe kuuga selle teema ühiskonnas läbi arutada.

Päevakorras tõdeti ka, et Eesti 200 on ikkagi niiöelda päriserakond, kes teeb kummalisi personalivalikuid ning ei suuda oma liikmete probleemidesse ja võimalikesse pattudesse objektiivselt suhtuda. Samuti küsiti, mis on kolmandik eelmisest Riigikogu koosseisust ikkagi sulid, kes viimastel ametis oleku päevadel tõttasid maksumaksja kulul endale kütust varuma.