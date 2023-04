OTSEBLOGI | Ukraina kaitseministeerium: olukord Bahmutis on pingeline, aga kontrolli all

„Lihtsate sõnadega tänastest sõjalistest ettekannetest rindelt: kui vaadata kogu Ukraina kaarti, siis olukord ei ole ühesugune ja just nii tuleb seda võtta,“ ütles Maljar.

Idas jätkub vaenlase pealetung ning vaenlane jätkab teatud Tšernihivi, Sumõ ja Harkivi oblasti asulatele pideva tule andmist. Zaporižžja ja Hersoni suunal on aga vastane kaitses.

„Epitsenter on endiselt ida. Vaenlane jätkab seal pealetungitegevust korraga neljal suunal – Marjinka, Avdijivka, Lõman ja Bahmut. Enamikus neist ei õnnestu vaenlasel tänu meie kaitsjatele edasi liikuda. Nendel suundadel meie sõdurid mitte ainult ei kaitse, vaid tegutsevad ka aktiivselt,“ rõhutas Maljar.

„Kõige kuumem koht on endiselt Bahmut. Selliseks teeb ta vaenlane. Seal käivad praegu rängad lahingud. Vastane ründab. Hävitab täielikult majad ja rajatised. Mõnedel lõikudel liigub ta mõnes kohas edasi. Samas viivad meie vaprad Bahmuti kaitsjad läbi nii kaitse- kui ka aktiivset ründetegevust. Vaenlane kannab põhjendamatult suuri kaotusi. Olukord on pingeline, aga kontrolli all. Otsuseid langetatakse sõjalise otstarbe järgi,“ ütles Maljar.