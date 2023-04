Rahvamuusikapeo repertuaar on eriilmeline ja tabav

Kõik seitse pilliliiki esitavad viis pala ning rahvamuusikapeo üldjuhi Juhan Uppini hinnangul on repertuaar muusikaliselt üsna erinev. Iga pillirühma puhul on arvesse võetud selle eripära. „Näiteks akordionite liigi esituses kõlab peol viis lugu, mis kõik on seotud erinevate silmapaistvate Eesti pärimusakordionistidega.“

Lõppenud rahvamuusikakollektiivide ettemängimisel olid liigijuhid positiivselt üllatunud, kuna noored muusikud mängisid üldjoontes väga hästi. „Iga eelproov oli nagu väikene kontsert, sest kõik kollektiivid kõlasid omamoodi ja samade lugude esitusviis oli erinev. Oli ka tõeliselt erilisi ja loomingulisi esitusi,“ ütleb Uppin. Ta lisab, et noortel on parajalt nõudlik repertuaar hästi omandatud ja tänada tuleb õpetajaid ja juhendajaid, kes neid sel teekonnal abistasid.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu „Püha on maa“ toimub 30. juunist 2. juulini Tallinnas. Tantsupeo etendus „Sillad“ 30. juunil ja 1. juulil, rahvamuusikapidu „Päriselt“ 1. juulil. Rongkäik ja laulupidu „Püha on maa“ toimub 2. juulil. XIII noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg ning XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman. Rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin.