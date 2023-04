Urmas Reitelmann tankis maksumaksja raha eest 243 liitrit diislit. Reitelmann: keri perse, idioot!

Urmas Reitelmann otsustab selgituste jagamise asemel ajakirjaniku lihtsalt läbi sõimata: „Mis see sinu asi on?! See pole sinu asi. Ma ei ole mitte ühegi sendi eest liisinud endale kuradi autosid, mida terve faking Reformierakonna fraktsioon teeb in corpore. Keri perse, idioot!“

Partei aseesimehe Henn Põlluaasa sõnul ei ole viimasel õhtul 243 liitri tankimine aga sugugi mõistlik: „Ega ühegi auto paaki selline kogus ei mahu.“

Artikkel refereeritud Õhtulehest.

Kõigil riigikogu saadikutel on kütusekaart, millega nad saavad nii Alexela kui ka Olerexi tanklates kütust tankida. Alexela tanklates tuleb saadikutel ette päevalimiit 340 eurot. Olerexis võivad saadikud tankida palju tahavad. Kütusekaart on saadikutel, et nad saaksid tööülesannete täitmiseks autot tankida. Seda maksumaksja raha eest.

Riigikogu saadiku Urmas Reitelmanni viimane tööpäev riigikogus oli 31. märtsil. Sama päeva õhtul tegi Reitelmann oma Facebooki ka postituse, et käis tankimas, kuid limiit tuli ette. „Täpselt kell seitse tankur enam kütust ei väljastanud. Pole küll suur sääst, aga kokkuhoid ikka mõned eurod. Päeval oli parlamendi kantselei teatanud, et kõik kaardid kehtivad südaööni. Miks mul on sitt maitse suus ja täielik tülgastus sellest valitsusest?“ kirjutas Reitelmann oma postituses.