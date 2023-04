„See on Svetlana Maniovitš. Ta on teie teejuht äärmise Vene glamuuri maailma. Ta kiirgab rikkust. Teemandid, karusnahad, Rolls Royce’id – tal on see kõik ja rohkem veel. Suvel leiate te ta Saint-Tropez’st, kus ta rendib villat 150 000 euro eest kuus, või jahilt Napolis,“ kirjutab Pevtšihh.