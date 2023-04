Twitteris jääb mulje, et ERR on valitsuse sabarakk. Erik Roose viitab, et sildistamise taga on Elon Muski kogenematus

Kui soomlaste Yle juurde on Twitteris märgitud „publicly-funded media“, siis torkab silma, et ERR-i juures on märge „government-funded media“.

Roose märgib, et Elon Musk on avalikult põhjendanud, et sildistamise taga on õilis idee – anda auditooriumile täpsemini teada, kelle juttu mingi meediakanal räägib või kelle huve kaitseb. „Peamine küsitavus seisneb selles, mida tegelikult mõeldakse meediakanalitele omistatavate kirjelduste all,“ lausub Roose.