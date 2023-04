ASUS tutvustab maailma kõige õhemat 13,3-tollist OLED-sülearvutit Zenbook S 13 OLED

Materjalide valik: Kaalu minimeerimiseks kasutatakse klaviatuuriplaadi jaoks vastupidavat ja kerget magneesium-alumiiniumsulamit, mis on vormitud CNC-lõikamisprotsessiga, et luua jäik struktuur, mis ei vaja täiendavat tuge. Puuteplaadi jaoks kasutatakse väga õhukest klaaspinda, mille tulemuseks on klaviatuuriplaadil täiendav 25% paksuse vähenemine.

Optimeeritud sisemine paigutus: Kasutades täpset CNC-töötlust, teeme sisemuses komponentide jaoks rohkem ruumi. Kasutame väiksema kihtide arvu ja suurema juhtmestikutihedusega trükkplaate, kus on palju rohkem transistoreid, mis annavad kompaktsemas ruumis väiksema kaaluga parema jõudluse. Emaplaat on täpselt kavandatud täiendava üliõhukese ventilaatori jaoks, mis suurendab õhuvoolu paremaks jahutamiseks. See muudab sülearvuti alumise osa umbes 25% õhemaks.

Zenbook S 13 OLED-i kaasahaaravate ja elutruude visuaalide jaoks on valitud suurepärane 16:10 2.8K (2880 × 1800) ASUS Lumina OLED ekraan, mis on Dolby Vision sertifitseeritud, Pantone ® Validated värviesitusega ja VESA DisplayHDR ™ True Black 500 sertifikaadiga, mis tagab uskumatud detailid ja sügavaima musta taseme.

Zenbooki seeria pakub suurepäraseid omadusi liikvel olles ja Zenbook S 13 OLED ei ole erand, kasutades kuni 13th Gen Intel Core i7 protsessorit, millel on 32 GB LPDDR5 RAM ja 1 TB PCIe ® 4.0 x4 SSD. On olemas täielik sisend-/väljundportide valik liikvel olles vajalike ühenduste jaoks ja kauakestev 63 Wh aku.

Maailma kõige õhema 1 cm profiiliga ja 1 kg kaaluva raamiga tipptasemel Zenbook S 13 OLED pakub kompromissitut jõudlust, ühenduvust ja aku tööiga, muutes selle ülimalt kaasaskantava disaini kehastuseks, mis on viimistletud uhiuue Basalt Gray või klassikalise Ponder Bluega. See on kujundatud ka keskkonda ja süsinikuneutraalsust silmas pidades, kasutades konstruktsioonis ringlussevõetud metalle ja plasti, FSC ® Mix-sertifikaadiga pakendit, elegantset uut keskkonnasõbralikku plasma-keraamilist alumiiniumi Basalt Gray mudelil ja halogeenivaba elektroonikat, et muuta see kõige keskkonnasõbralikumaks Zenbooki mudeliks, mida oleme kunagi tootnud.

ASUS teatas täna põnevast uuest Zenbook S 13 OLED (UX5304) sülearvutist, ehk maailma kõige õhemast 13,3-tollisest OLED-sülearvutist. See on ka kõige keskkonnasõbralikum Zenbook kunagi ja viib kaubamärgi tuntud omadused nagu ülikaasaskantav disain, jätkusuutlikkus ja liikvelolekul jõudlus uuele tasemele, tõestades veenvalt, et vähem võib olla rohkem.

Tulemuseks on klassi määratlev ülikaasaskantav sülearvuti, mis viib õhukese ja kerge kompromissitult täiesti uuele tasemele: see toetab kuni 14 tundi video voogesitust, pakkudes samal ajal eelkäijaga võrreldes paremat jahutust ja jõudlust. Vaatamata maailmatasemel kompaktsetele mõõtmetele säilitab Zenbook S 13 OLED täieliku kasutatavuse ja pakub laia valikut standardseid sisend-/väljundportporte.

Mitmekülgne jätkusuutlikkus

ASUS on pühendunud tegema rohkem vähemaga ja Zenbook on selle kehastus. See seade on EPEAT® Goldi registreeritud toode, millel on positiivne keskkonnamõju kogu toote elutsükli jooksul alates materjalide kasutamisest ja tootmisest kuni montaaži, kasutamise ja tööea lõpuni. Oleme vähendanud selle süsinikujalajälge, lisades ringlussevõetud materjale ja kujundades keskkonnasõbralikumaid pakendeid.

See seade on kõige keskkonnasõbralikum Zenbook, mis on kunagi valmistatud, sisaldades postindustriaalset taaskasutatud (PIR) magneesium-alumiiniumsulamit klaviatuuri kattes, raamis ja kaanes, vähendades sedasi süsinikujalajälge rohkem kui 50%. Klahvimütsid ja kõlarid sisaldavad tarbimisjärgset ringlussevõetud plasti (PCR) ning kõlarid kasutavad ka ookeanist kogutud plasti. Oleme ümber kujundanud pakendi 100% taaskasutatavaks, kasutades korduvkasutatavaid ja komposteeritavaid materjale. Kasutusel on 100% FSC Mix sertifitseeritud paber vastutustundlikult majandatud metsadest, kontrollitud puidust ja ringlussevõetud allikatest. Paberist pakkematerjale saab hõlpsasti muuta ka kasulikeks sülearvuti statiivideks. Peale selle ületab Zenbook S 13 OLED 43% võrra Energy Star®-i energiatõhususe standardit, et vähendada elektritarbimist. Eespool nimetatud jätkusuutlike meetmete kaudu on selle seadme jätkusuutlikkuse algatuste peamine eesmärk saavutada süsinikuneutraalsus.