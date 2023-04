Rootsi spioon andis Vene luurele üle Scania ja Volvo isejuhtivate autode programmeerimiskoode

Rootsi julgeolekupolitsei (Säpo) kinnitas, et tegemist oli informatsiooniga, mis pakub Vene sõjaväele suurt huvi, vahendab SVT Nyheter.

Suuresti salastatud ulatusliku eeluurimismaterjali ühest punktist selgub, et Venemaa oli huvitatud Rootsi ettevõtetest. Öeldakse, et jutt käib „tundlikust materjalist Scaniast autonoomsete sõidukite kohta, mis on väljaspool kahtlusaluse tööülesandeid“.