Ukraina kosmoseagentuur teatas, et Kiievis nähti langemas lüriidide hulka kuuluvat meteoori

Agentuur teatas, et Maa läbib igal aastal aprillis komeedi Thatcher saba, mis tekitab meteoorisadu, vahendab UNIAN.

Ukraina kosmoseagentuur lisas, et samasugune juhtum leidis aset tänavu veebruaris ka Prantsusmaal.

Lüriidid on väga kiired ja eredad meteoorid. Atmosfääris ei jäta need järele pikki tulejälgi, vaid tekitavad eredad sähvatused või tulekerad.

Nime on need meteoorid saanud Lüüra tähtkuju järgi, kust need näivad langevat.