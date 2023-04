OTSEPILT | Asser, Eamets või Vilo? Tartu Ülikool valib uue rektori

Tartu Ülikooli rektoriks kandideerivad neurokirurgia professor Toomas Asser, makroökonoomika professor Raul Eamets ja bioinformaatika professor Jaak Vilo. Toomas Asser on akadeemik ja alates 2018. aastat ülikooli rektor. Raul Eamets on majandusteadlane ja 2016. aastast sotsiaalteaduste valdkonna dekaan. Jaak Vilo on akadeemik ja andmeteaduse õppetooli juhataja.