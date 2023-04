ÜLEVAADE | „Alatu infooperatsioon“ ja „Tunnen end petetuna“. Kuidas Johanna Maria Lehtme jutt nädala jooksul muutus

MTÜ Slava Ukraini juhi Johanna Maria Lehtme jutt on viimase nädala jooksul korduvalt muutunud. Kui veel laupäeval väitis Lehtme, et kõik annetatud raha on jõudnud Ukraina abivajajateni, siis eile teatas ta, et on vihane ja tunneb end petetuna.