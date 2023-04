Päev liikluses: kaks vigastatut, üheksa purjus juhti

Harju maakonnas Tallinn–Rannamõisa–Kloogaranna maanteel Tiskres (km 4) teostatakse kell 8-17 Tabasalu suunal müratõkkeseina garantiitöid. Tööde teostamise ajal on parempoolne sõidurada suletud ja kiirus piiratud 50 km/h.

Pärnu maakonnas Pärnus Tallinn–Pärnu–Ikla maantee ja Papiniidu tänava ristmikul (km 131) alustatakse kell 9.30 fooriportaali tõstetöödega. Tööde tõttu on suletud Ikla poole suunduv sõidusuund. Ümbersõit Ikla suunas on korraldatud Papiniidu tänava ja Riia mnt kaudu. Tööde planeeritav lõppaeg on enne õhtust tipptundi.