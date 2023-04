Ragnar Sass meenutab, kuidas tema koostöö Slava Ukraini partneriga rappa läks: ta keeldus maksmast

Kunagisel Lvivi abilinnapeal Hennadi Vaskivil on seos nii mittetulundusühinguga All For Victory (Все для Перемоги) kui ettevõttega IC Construction. Ta on All For Victory juht ning IC Constructioni ametlik omanik Marta Ljuta on tema pereliige, täpsemalt vennanaine. Lisaks töötab Ljuta Vaskivi abikaasa ilusalongis küünetehnikuna. Kõrvalt tekib küsimus, on Ljuta variomanik?

ETV „Pealtnägijas“ rääkis Ragnar Sass, kuidas ta tegi sõja hakul Vaskiviga koostööd. Nimelt saatis Sass abi korras Ukrainasse sõidukeid. Tal tekkis märtsi keskel All For Victory organisatsiooniga kontakt. „Neist oli super palju abi. Nad aitasid autod üle piiri viia,“ kirjeldas Sass.

Just tema soovitas abimeest ka Johanna-Maria Lehtmele. Peagi aga Sassi koostöö Vaskiviga hääbus. Koos viidi ära viis konvoid kokku umbes viiekümne autoga. Mai alguses ütles Vaskiv Sassile, et vajab oma autole varuosana iluvõret, mida Ukrainas kohapeal pole hetkel saada. „Ütlesin, et väga hea, aitame, ostame, tasud meie kulud.“ Kui nad Ukrainas iluvõre üle andsid, ei saadud kulutatud raha (umbes 1500 eurot) tagasi. „Ta keeldus seda maksmast meile, lihtsalt keeldus,“ sõnas Sass. „Mis nüüd juhtus? Kuidas ma saan selle raha võtta näiteks toetajatelt, nalja teete? Ja siis see koostöö lihtsalt vaikselt vajuski ära.“

Praeguseks kujunenud olukorra kohta märkis Sass, et varifirma kasutamine, mis kuulub selgelt variisikule, on ülimalt ebatavaline. „Ja ka Ukrainas tekitab esimese hooga viha. Ma ei suuda aru saada, miks niimoodi on tehtud,“ lausus Sass. Slava Ukraini nõuandva kogu endine liige Jaan Puusaag möönis saates, et jääb tõesti mulje, et All for Victory inimesed lõid puukfirma, et kasu saada. „Nii ta näeb välja kahjuks,“ ütles ta.

Sass sõnas, et rääkis nädalavahetusel oma Ukraina tiimiliikmetega ja üks neist küsis: mis on hullem, kas ukrainlaste tapmine või ukrainlaste tagant varastamine?

„Pealtnägijale“ andis intervjuu ka Lehtme, kes jäi selle juurde, et tema ei teadnud väidetavast raha kõrvalepanemisest mitte midagi.