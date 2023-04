Lastetoetuste kärbe on töös! Minister Riisalo õigustab, et ka osad suurpered polnud rahul, mis kujul eelnev tõus ellu viidi

Vaevalt oli valitsus jõudnud ametlikult ametisse astuda, kui saabus teade, et nad vähendavad lasterikka pere toetust ja loobuvad indekseerimisest. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo põhjendab et vahepeal saadi tagasisidet, et paljud inimesed pole eelneva korraldusega rahul. „Petitsioon oli see, mis näitas meile, et oli ka teistsugune arvamus, ja teistsugune arvamus oli päris jõuline.“