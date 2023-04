Keskkriminaalpolitsei uueks juhiks saab Oskar Gross

PPA peadirektori kohuseid täitva Egert Belitševi sõnul andis senine keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere aasta alguses teada, et lõpetab tänavu mai alguses politseikarjääri, mil tal täitub kuus aastat Keskkriminaalpolitsei juhina. „See jättis piisavalt aega kaaluda parimaid kandidaate Eestit kõige enam ohustava kuritegevuse vastase võitluse eestvedajaks. Aivar Alavere juhitud Keskkriminaalpolitsei on väga heas vormis ning suudab edukalt läbi viia mõjusaid uurimisi, keerulisi operatsioone ja analüüsida ohupilti. Samuti on KKP oluline tugi teistele politseiüksustele ja uurimisasutustele ning hinnatud rahvusvaheline partner,“ rõhutas Belitšev.

Keskkriminaalpolitsei tulevase juhi Oskar Grossi sõnul iseloomustab kriminaalpolitseid võime keskkonna arengutega kaasas käia. „Turvaline Eesti ei ole iseenesestmõistetav ja see on saavutatud aastatepikkuse tööga alates patrullist tänaval kuni väga mahukate kuritegude uurimiseni välja. Ühiskond on aasta-aastalt turvalisem, kuid kuritegevus aina peidetum, mistõttu muutub ka süütegude avastamine ja tõendamine järjest keerulisemaks,“ ütles ta.

„Keskkriminaalpolitsei juhtide meeskonnas oleme Aivar Alavere lahkumisest teadnud juba eelmisest aastast ja teen kõik selleks, et üleminek oleks sujuv,“ kinnitas Gross. „Aivar Alavere juhtimisel on keskkriminaalpolitsei töötanud mõjusate uurimiste kallal ning meeskond koosneb tarkadest ja motiveeritud inimestest, kes teevad iga päev Eestit turvalisemaks. Maailm on pidevas muutuses ja minu jaoks on tähtis, et kriminaalpolitsei käiks kaasas tehnoloogia arenguga ja kasutaks ise parimaid vahendeid ning oskaks ka ette näha, kuidas kurjategijad uusi tehnoloogiaid kasutada võivad. Seda võimet peame kindlasti edasi arendama ja mul on hea meel, et saan keskkriminaalpolitsei juhina nende teemadega jätkata.“