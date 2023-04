Sirje Olesk Juhan Smuulist: osavõtt küüditamisest muudab kõike. Bareljeef tuleb maha võtta

„Enne Eesti Ekspressis ilmunud Pekka Erelti artiklit, mis tõendas Juhan Smuuli osalemise küüditamises, oleksin öelnud, et las see bareljeef olla,“ kõneles Sirje Olesk saates „Vaim vardas“. „Olla stalinist on paha, aga meil on meelsusvabadus.“ Nüüd aga on kõik teisiti: küüditamises osalemine on kindlasti andestamatu.