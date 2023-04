Täna käis Kõiv Vikerraadios, kus ta rääkis, et tema ei hakka ministrile sisuliseks nõunikuks. Kõiv rääkis, et tema tööülesannete hulka kuulub ööpäevaringne kättesaadavus ministrile, et viimane saaks oma tööd kvaliteetselt teha. „Minu ülesanne on päriselt tagada, et minister saaks oma reforme ellu viia,“ ütles Kõiv. Täna tegeles Kõiv enda sõnul näiteks ministri kalendri kokku panemisega ning erinevate meediapäringutega. „Meil on plaanis väikesed sisevisiidid. Keegi peab need ju kokku panema,“ rääkis Kõiv oma tööülesannetest veel.