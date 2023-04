ÜRO: India läheb aasta keskel rahvaarvult Hiinast mööda

Lisaks sellele teatas ÜRO, et see hinnang ei võta arvesse Hiina erihalduspiirkondade Hongkongi ja Macau elanikke ning Taiwani, mida Peking peab lahkulöönud provintsiks, mis ühel päeval taas ülejäänud riigiga ühendatakse.

Nii India kui ka Hiina sündimus on langenud. See tähendab, et Hiinas rahvaarv kahaneb vaatamata sellele, et riik loobus 2016. aastal ühe lapse poliitikast ja hakkab paare ergutama saama kaks või rohkem last.