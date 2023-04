Ukraina kutsus Lukašenka kohtumise tõttu DNR-i juhiga oma saadiku Minskist konsultatsioonidele

„Loeme kohtumist Vene okupatsiooniadministratsiooni esindajaga, kes varjab end Ukraina juurdluse eest toime pandud raskete kuritegude üle ning on Ukraina ja rahvusvaheliste sanktsioonide all, järjekordseks ja karjuvaks ebasõbralikuks aktiks Valgevene Vabariigi poolt, mis on suunatud agressorriigi Vene Föderatsiooni toetamisele,“ teatas Ukraina välisministeerium.