Jätkusuutlik areng: kas moesõna või turunõuded?

CHEP on olnud tarneahelate ringmajanduse lahenduste pioneer ja liider juba üle 70 aasta. Ressursside ühendamise süsteem, st rentimine suletud ahelas, mis põhineb 360 miljoni kandja jagamisel, parandamisel ja taaskasutamisel, mis varustavad ettevõtete tarneahelaid üle kogu maailma. Tegemist on ringmajanduse põhimõtetel põhineva mudeliga, mis reaalselt vähendab negatiivset mõju keskkonnale. Rentides uute kaubaaluste ostmise asemel CHEPi kandjaid, kasutavad ettevõtted vähem selliseid loodusressursse nagu puit ja vesi ning vähendavad jäätmete hulka ja CO 2 heitkoguseid. Nende toimingute eesmärk on suunatud planeedi ja tulevaste põlvkondade hüvanguks.