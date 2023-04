Kokkulepe sõlmiti vahetult enne seda, kui kohtus pidi alustatama esimeste sõnavõttudega, ning see lõpetas järsult kohtuasja, mis valmistas Fox Newsile piinlikkust mitu kuud ja tekitas võimaluse, et kanali asutaja Rupert Murdoch ja selle staarid Tucker Carlson ja Sean Hannity peaksid avalikult tunnistusi andma, vahendab Associated Press.