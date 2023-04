Poliitbroilerid, ministri naine ja endised riigikogulased: kelle on valitsusliikmed endale nõunikeks valinud?

Nõunik, nõuandja, nõumees, konsultant või lihtsalt juhe - vaid mõned nimetused, millega värsked ministrid saaksid oma tulevasi abimehi kutsuda. Nõunik on poliitikule keegi, kes, nagu nimigi viitab, nõustab neid. Nõunik võib olla poliitikul näiteks erialaekspert, kellel on valdkonnas rohkem teadmisi kui ministril. Aga nõunik võib olla ka ministri ja erakonna fraktsiooni vaheline juhe, kes aitab ellu viia poliitilisi eesmärke ja lubadusi. Tavaliselt on igal ministril vähemalt üks nõunik, kuid neid võib olla nii palju kui minister soovib. Siseminister Lauri Läänemetsal on näiteks neli nõuandjat, kellel kõigil on oma vastutusvaldkond.