Kremli väitel külastas Putin Ukrainat eile, aga videost välja lõigatud sõna näib viitavat varasemale ajale

„Tõesti ütles president, kui ikooni kinkis, et meil on lihavõtted. Aga lihavõtted kestavad ju 40 päeva. Seda enam, et praegu on lihavõttenädal. Ekslikult hakati sellest fraasist kinni ja hakati arendama hüpoteese selle kohta, mida ei olnud,“ ütles Peskov.

Väljaande Agentstvo ajakirjanikud jõudsid presidendi pressiteenistuse algset videot analüüsides järeldusele, et Putin külastas Ukrainat eelmisel nädalal, sest selles ütleb Putin sõjaväelastele ikooni kinkides: „Сейчас вот Пасха будет, да?“ („Praegu tulevad kohe lihavõtted, eks?“). Praegu Kremli veebilehel üleval olevas videos on sõna будет, mis väljendab vene keeles tulevikku, välja lõigatud ja tähendus on „Praegu on lihavõtted.“ Agentstvo väidab, et video vahetati välja „praktiliselt kohe“.