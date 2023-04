Lukašenka pakkus abi „Donetski rahvavabariigi“ taastamistöödel

„Ees on väga palju tööd. Tuleb taastada. Tuleb tööstusettevõtted taaselustada, põllumajandus. Lõppude lõpuks inimesed hakkavad seal elama. Seda sada protsenti. Ja inimesi on vaja ju toita. Seetõttu oleme me valmis osutama vastavat abi ja toetust, et meile mittevõõrad inimesid seal lõpuks enam ei kannataks,“ lausus Lukašenka, vahendab Interfax.

„Kuidas meil seal rindel asjad on? Sest niinimetatud keskmine lõik, see on teil seal kõige keerulisem. Käivad väga intensiivsed lahingud. Ja põhja pool ja lõuna pool. Ja ka Donetski suunal. Antakse tuld. Inimestel on raskevõitu. Ja mida selles olukorras saab Valgevene Donetski heaks teha, millega me saame aidata?“ küsis Lukašenka.