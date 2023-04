Helsingin Sanomat küsis Prigožinilt hinnangut Soome armeele. Prigožin pakkus duelli soomlaste ja Wagneri vahel

Prigožin vastas, et selleks, et ta saaks Soome kaitseväge hinnata, peaks tema väed Soome kaitseväega võitlema.

„See on tingimata vajalik. Kui te olete valmis tegema sellise ettepaneku Soome juhtkonnale, tehke see järgmiselt: me valime koha, te saadate sinna 500 hästi varustatud Soome sõdurit,“ kirjutas Prigožin. „Seejärel tulen ma sinna 500 Wagneri sõduriga ja võitleme surmani, kuni üks osapool võidab. Tapame üksteist ja võtame mõõtu, kumb pool on tugevam.“